В Сызрани при атаке БПЛА погибли два человека
При атаке беспилотников на Сызрань есть пострадавшие. Два человека погибли, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Число пострадавших и какие-либо подробности об их состоянии не приводятся. Губернатор напомнил, что в регионе запрещена съемка атак БПЛА и их последствий, и призвал не приближаться к обломкам дронов.
Вчера власти Самарской области утвердили единовременную выплату в размере 1,5675 млн руб. семьям погибших в результате атак беспилотников. По данным Минобороны, в течение сегодняшней ночи силы ПВО сбили 121 БПЛА над девятью российскими регионами.