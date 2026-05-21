В Сызрани при атаке БПЛА погибли два человека

При атаке беспилотников на Сызрань есть пострадавшие. Два человека погибли, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Число пострадавших и какие-либо подробности об их состоянии не приводятся. Губернатор напомнил, что в регионе запрещена съемка атак БПЛА и их последствий, и призвал не приближаться к обломкам дронов.

Вчера власти Самарской области утвердили единовременную выплату в размере 1,5675 млн руб. семьям погибших в результате атак беспилотников. По данным Минобороны, в течение сегодняшней ночи силы ПВО сбили 121 БПЛА над девятью российскими регионами.

