Силы ПВО за ночь сбили над Россией 121 БПЛА

В период с 20:00 мск 20 мая до 7:00 21 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 121 беспилотник самолетного типа над девятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, Калмыкией, Крымом и над акваторией Каспийского моря.

В Самарской области погибли два человека, еще несколько пострадали. В Белгородской области при атаках дронов пострадали три человека. В Ростовской области сбили более 30 БПЛА, произошло два лесных пожара, их уже потушили. В Воронежской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.