Семьям погибших при атаках ВСУ в Самарской области перечислят по 1,5 млн рублей

Власти Самарской области утвердили единовременную выплату в размере 1,5675 млн рублей семьям погибших в результате атак вражеских беспилотников на регион. Соответствующий указ губернатора размещен на портале правовой информации.

Документ определяет, что компенсация полагается членам семей граждан России, погибших при атаке на территории области, которая признана террористическим актом. Речь идет о происшествиях, произошедших с 22 апреля 2026 года по 15 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что 22 апреля текущего года в результате атаки вражеских БПЛА в Сызрани погибли два человека, включая 12-летнюю девочку.

