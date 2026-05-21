Три человека пострадали при атаках дронов в Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области дрон ударил по движущемуся автомобилю. Пострадали два человека. Еще один человек получил ранения при ударе дрона по автомобилю в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа.

«Два молодых человека, 18 и 20 лет, были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу бойцами самообороны. У одного из пострадавших диагностированы минно-взрывная травма и мелкие осколочные ранения живота, у другого — слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки»,— указано в сообщении оперштаба Белгородской области.

В поселке Маслова Пристань мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Его доставили в Шебекинскую районную больницу. Позднее его переведут в больницу Белгорода.