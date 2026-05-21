В Ростовской области за ночь сбили более 30 БПЛА

В Ростовской области ночью отразили атаку БПЛА в пяти районах: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Шолоховском. В общей сложности было сбито более 30 дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Шолоховском районе в Вешенском лесничестве в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара. Оба возгорания уже потушены, уточнил губернатор. Никто не пострадал.

Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Вчера во время атаки БПЛА в Ростове-на-Дону обломки беспилотника попали в многоэтажный дом. Пострадал один человек, в регионе вводили режим беспилотной опасности.