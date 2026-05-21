Минобороны России доставило ядерные боеприпасы в Белоруссию

Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты ракетной бригады в Белоруссии для проведения учений, сообщило Минобороны России.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии (2017 год)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии (2017 год)

«Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков»,— указано в сообщении ведомства.

С 19 по 21 мая вооруженные силы России проводят учения по подготовке к применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Запланирована в том числе отработка совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии.

