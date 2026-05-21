Каллас раскритиковала израильского министра за видео с задержанными активистами

Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, который опубликовал видео с унижениями пропалестинских активистов.

«Обращение с активистами Глобальной флотилии Сумуд, среди которых были граждане ЕС, было унизительным и неправильным. Поведение израильского министра Бен-Гвира неподобающе для любого, кто занимает пост в демократическом государстве»,— сообщила госпожа Каллас (цитата по Reuters).

20 мая Итамар Бен-Гвир опубликовал в соцсети X видео с задержанными пропалестинскими активистами, которые пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа. На кадрах видно, как задержанных собирают на палубе, ставят на колени с завязанными сзади руками, головами в пол. Министр подписал пост словами: «Вот так мы принимаем сторонников терроризма. Добро пожаловать в Израиль».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД страны Гидеон Саар осудили действия силовиков. Нидерланды, Франция, Бельгия и Италии вызвали послов Израиля в МИД. Власти Польши потребовали Израиль срочно выяснить обстоятельства задержания активистов.