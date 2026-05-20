Семь стран осудили Израиль из-за издевательств над пропалестинскими активистами

Власти Нидерландов, Франции, Испании, Турции, Польши, Ирландии и Бельгии осудили действия израильских силовиков при задержании пропалестинских активистов из «Глобальной флотилии Сумуд». Сегодня министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал видео издевательств над задержанными.

«Глобальная флотилия Сумуд» — гражданская инициатива, которая ставит целью прорвать морскую блокаду сектора Газа, чтобы доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к ситуации в анклаве. Сегодня израильский МИД отчитался о задержании 430 активистов флотилии, направлявшихся к берегам сектора Газа.

Посла Израиля вызвали в Нидерландах, Франции, Бельгии. МИД Италии вызвал поверенную в делах Израиля. МИД Польши потребовал от Израиля срочного выяснения обстоятельств задержания активистов «Глобальной флотилии Сумуд». В заявлении ведомства отмечается, что «уважение международного права, включая международное морское право и международное гуманитарное право, является обязанностью всех государств».

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана осудила жестокое обращение с задержанными участниками «Глобальной флотилии», которые доставляли в сектор Газа гуманитарную помощь. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что поднимет вопрос об издевательствах Израиля над пропалестинскими активистами на уровне Евросоюза.

В публикации на странице Итамара Бен-Гвира в соцсети X видно, как задержанных собирают на палубе, ставят на колени с завязанными сзади руками, головами в пол. Через динамики в это время играет гимн Израиля. Одну из активисток, которая выкрикнула лозунг «Свободу Палестине», схватили за голову и повалили на пол. Израильский министр подписал видео словами: «Добро пожаловать в Израиль». Действия израильских силовиков осудили и внутри страны — глава МИД Израиля Гидеон Саар и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.