Трамп исключил эскалацию вокруг Кубы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что нарастания напряженности в отношениях с Кубой не будет. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Эскалации не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость»,— сказал господин Трамп журналистам. До этого несколько американских СМИ со ссылкой на источники писали, что США выдвигают против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро обвинения. Позднее это подтвердили в Минюсте США.

Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что в адрес Рауля Кастро и других лиц выдвинули обвинения в сговоре с целью убийства американцев. Кроме того, его обвиняют в уничтожении воздушного судна и в убийстве четырех человек. Обвинения связаны с инцидентом 1996 года, когда истребители Кубы сбили два самолета гуманитарной организации Brothers to the Rescue «Братья во имя спасения».

The New York Times писала, что высокопоставленные чиновники США допускают захват бывшего лидера Кубы, похожий на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его американские силы провели в начале января — господина Мадуро и его супругу вывезли из страны. Politico со ссылкой на источники писало, что США начали продумывать варианты боевых действий.