Ярославский «Локо» сравнял счет в финальной серии Кубка Харламова

Ярославская молодежная хоккейная команда «Локо» на выезде обыграла московский «Спартак» и сравняла счет в финальной серии Кубка Харламова. Четвертый матч закончился со счетом 2:3.

В первом периоде ярославцы забили дважды: отличились Андрей Пустовой (на 3-й минуте) и Вадим Дудоров (на 14-й, в большинстве). Во втором периоде двумя шайбами ответили москвичи: забили Савелий Рыбенок (на 31-й) и Силантий Кожушко (на 39-й). Оба гола были забиты в большинстве. Третий период победителя не выявил, поэтому матч впервые в серии перешел в овертайм. В начале дополнительного отрезка хозяева остались в меньшинстве, этим шансом воспользовался «Локо»: победная шайба на счету Алексея Эльблауса. Завершился матч дракой на льду.

После этого матча счет в серии стал 2:2. 22 мая соперники встретятся в Ярославле в рамках пятого матча. Серия длится до четырех побед у одной из команд.

Алла Чижова