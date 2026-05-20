На Ставрополье уровень воды в реке Калаус достиг опасных значений

Паводковая обстановка на реке Калаус в Ставропольском крае остается напряженной: уровень воды продолжает расти местами до опасных отметок до конца суток 20 мая и далее в течение суток 21 мая 2026 года. Об этом распространила предупреждение РСЧС — Российская система гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций.

Спасатели призывают жителей быть осторожными и напоминают, что номер экстренных оперативных служб — 112.

Причина подъема воды — сильные дожди с грозой и градом, которые прошли местами на Ставрополье 18–20 мая. Порывы ветра достигали 20–25 метров в секунду, что усугубило паводковую ситуацию и повысило риск подтоплений. Гидрометцентр ранее классифицировал прогнозируемый уровень как неблагоприятный и опасный. По данным предыдущих аналогичных событий, при достижении отметки 940 сантиметров вода выходит в пойму в районе посёлка Борки Петровского округа, что создаёт прямую угрозу домовладениям и сельскохозяйственным участкам.

Региональные власти уже реагируют на развитие ситуации. В 2023 году при похожих условиях глава Апанасенковского округа Денис Климов созывал заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, поскольку Калаус достигал опасных отметок и требовался план действий по защите населения. В 2026 году масштаб осадков сопоставим с предыдущими паводками: урожай на Ставрополье уже оказался под угрозой из-за сильных дождей, губернатор Владимир Владимиров 18 мая сообщил о повышении уровня воды на реке.

В зоне риска находятся пойменные участки в Апанасенковском округе, в частности в районе села Воздвиженское, где ранее возможны были затопления домов и приусадебных участков.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», на Ставрополье ливни затопили 42 жилых дома, 109 приусадебных участков и 11 подвалов в восьми населенных пунктах, сообщили в региональном управлении МЧС.

Станислав Маслаков