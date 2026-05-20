На Ставрополье после ливней затопило 42 дома и 109 участков

На Ставрополье ливни затопили 42 жилых дома, 109 приусадебных участков и 11 подвалов в восьми населенных пунктах, сообщили в региональном управлении МЧС.

Ведомство также зафиксировало подъем уровня воды в реках Кубань, Кума, Калаус и Егорлык. Штормовое предупреждение в крае действует до 23 мая включительно.

Ситуация развивается на фоне затяжных осадков, которые уже несколько дней подряд бьют по краю. Предупреждение о ливнях и сильном ветре продлевали ранее, а в Ставрополе вечером 18 и 19 мая фиксировали сильный дождь с подтоплением улиц и дворов. Это говорит о том, что вода пришла не одномоментно, а на фоне накопленного переувлажнения почвы и роста уровня малых рек.

Для Ставрополья такой сценарий не редкость. Регион регулярно сталкивается с локальными паводками, особенно в низинах и в населенных пунктах, где ливневая канализация не справляется с интенсивными осадками. Наиболее уязвимыми остаются территории вблизи речных долин: при сильных дождях вода быстро поднимается в руслах Кубани, Кумы, Калауса и Егорлыка, а затем выходит на дворы, огороды и в подвалы.

Нынешнее подтопление пока выглядит локальным, но цифры уже заметные: 42 дома, 109 участков и 11 подвалов. Для жителей это означает не только повреждение имущества, но и риск ухудшения санитарной обстановки, размытия подъездов и перебоев с доступом к отдельным домохозяйствам. Если осадки продолжатся, МЧС и местным властям придется удерживать ситуацию в режиме постоянного мониторинга, потому что именно дальнейший приток воды может расширить зону подтопления.

Станислав Маслаков