Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров «Газпрома» (MOEX: GAZP) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале. В последний раз «Газпром» выплачивал дивиденды в 2022 году.

В пресс-релизе отмечается, что Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет компании за 2025 год и годовую бухгалтерскую отчетность. «Газпром» проведет годовое собрание акционеров 26 июня. «Форма проведения собрания - заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием»,— сообщили в компании. Регистрация участников заседания начнется 26 июня в 7:00 мск.

В конце апреля «Газпром» отчитался о чистой прибыли по МСФО и РСБУ. Согласно российским стандартам бухгалтерского учета, чистая прибыль компании составила 11,3 млрд руб. против убытка в 1,08 трлн руб. годом ранее. Выручка сократилась почти на 7%, но валовая прибыль выросла на 19%. Чистая прибыль «Газпрома» (MOEX: GAZP) по МСФО составила 1,3 трлн руб. Это на 7% больше прошлогоднего показателя.