Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО превысила 1 трлн руб. в 2025 году

Чистая прибыль «Газпрома» (MOEX: GAZP) по МСФО составила 1,3 трлн руб. по итогам 2025 года. Это на 7% больше прошлогоднего показателя, следует из отчетности компании.

«Положительное влияние на показатель оказало увеличение финансовых доходов за счет переоценки валютной части долга вследствие укрепления рубля»,— прокомментировал замглавы «Газпрома» Фамил Садыгов, слова которого передает пресс-служба.

Выручка «Газпрома» за отчетный период, напротив, снизилась на 8,8% — до 9,77 трлн руб. Показатель EBITDA составил 2,91 трлн руб. Прибыль по курсовым разницам достигла 567 млрд руб. против убытка в 127 млрд руб. годом ранее.

«Газпром» также представил финансовые результаты по РСБУ за первый квартал 2026 года. Чистая прибыль компании составила 150 млрд руб. против убытка в 18,1 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Выручка, напротив, упала на 0,5% — до 1,79 трлн руб.