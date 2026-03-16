«Газпром» получил за 2025 год 11 млрд рублей прибыли после триллионного убытка

Чистая прибыль «Газпрома» (MOEX: GAZP) за 2025 год составила 11,3 млрд руб. после убытка в 1 трлн руб. годом ранее. Выручка сократилась на 6,6%, до 5,8 трлн руб. Это следует из финансовой отчетности компании по РСБУ.

Выручка от продажи газа уменьшилась на 6%, до 3,7 трлн руб. Дебиторская задолженность на конец 2025 года составила 1,1 трлн руб. против 1,9 трлн руб. на конец 2024-го. Кредиторская задолженность сократилась до 1,2 трлн руб. после 1,5 трлн руб. годом ранее.

В 2023 году «Газпром» впервые с 1999 года стал убыточным. По итогам первого полугодия 2025 года убыток компании сократился в 45 раз год к году.