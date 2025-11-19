Проверяющих проводят до участка

Росреестр предлагает внести в земельное законодательство изменения, которые сделают муниципальный контроль более эффективным — сегодня он осуществляется только в 18% муниципальных образований. В числе предложений — создание типового механизма (модели) обследований земельных участков и закрепление за Росреестром функций координатора контроля земельной госполитики. Это позволит активнее выявлять неиспользуемые и используемые с нарушениями земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Росреестр предлагает внести изменения в Земельный кодекс и ряд нормативно-правовых актов, чтобы повысить эффективность муниципального земельного контроля. Опубликованный на regulation.gov.ru проект закона (вступление в силу предполагается с 1 января 2027 года) предусматривает разработку типовых документов и индикаторов риска нарушений. Показатели, характеризующие осуществление такого контроля, включат в местные программы использования и охраны земель.

Координатора этой работы Росреестр предлагает назвать правительству, но в ведомстве полагают, что сама служба им и станет: в его полномочия предлагается включить выработку госполитики в сфере муниципального земельного контроля, разработку индикаторов риска и мониторинг проверок для распространения лучших практик. Такое решение «фактически создаст помощника для муниципалитетов на федеральном уровне»,— отмечают в Росреестре, подчеркивая, что в реализации полномочий по контролю будут участвовать в том числе Минэкономики, Россельхознадзор и Росприроднадзор — к примеру, с ними будут согласованы типовые документы. Их появление, «с одной стороны, сохранит самостоятельность местного самоуправления, а с другой — позволит скоординировать действия контрольных органов разных уровней». Данные о результатах муниципального земельного контроля предлагается вносить в ЕГРН (за который также отвечает Росреестр) по аналогии со сведениями об итогах государственного земельного надзора. При этом полномочия по земельному контролю в муниципалитетах, где он не проводился в течение года, предлагается «поднимать» на уровень региона.

По данным Росреестра, в РФ насчитывается 17,5 тыс. муниципальных образований, но муниципальный земельный контроль осуществляется только в 3,2 тыс. (18%). При этом по итогам проверок в 64 регионах с 2014 по 2024 год выявлено около 94 тыс. земельных участков с признаками нарушений законодательства. Как пояснили “Ъ” в Росреестре, речь идет не об ужесточении контроля — необходимо отрегулировать «нормы поведения контролирующих органов, сформировать целостную систему, которая будет учитывать интересы и граждан, и государства».

Отметим, государственный земельный надзор осуществляет Росреестр, на него попадают такие нарушения, как самовольное занятие участков и нецелевое их использование. Предметом муниципального контроля (за него отвечают администрации городов и районов) также является соблюдение требований к использованию земель и предотвращение порчи участков. Фактически же предметом «местных» проверок являются захламление, несоблюдение правил благоустройства, установки ограждений, нарушения в использовании земель общего пользования и т. п. Одной из причин слабости муниципального земельного контроля, полагает президент фонда «Институт экономики города» Наталья Косарева, является отсутствие у него собственного предмета контроля. Законопроект не устраняет эту проблему — и в случае его принятия «очень скоро в большинстве субъектов РФ муниципальный земельный контроль будет осуществляться региональными органами», говорит эксперт.

Росреестр пытается стать единым методологическим центром, объясняет адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев,— добиться, чтобы и государственный земельный надзор, и муниципальный контроль работали по одним правилам, а не дублировали друг друга и не выносили взаимоисключающие решения. Поэтому «стимулирование формирования системы муниципального контроля» — это дипломатичная формулировка «подтянуть муниципалов до взрослого уровня ответственности».

Ранее Росреестр предложил разрешить использовать для возбуждения административных дел данные, полученные при помощи беспилотников (см. “Ъ” от 17 ноября). Кроме того, служба хочет повысить штрафы, выписываемые нарушителям муниципальными властями, до уровня, установленного за нарушения, найденные в ходе госконтроля,— что также укладывается в логику нового законопроекта.

Анна Королева