«Незаметный» бизнес

В Волгодонске Ростовской области экс-полицейского Олега Редкоуса будут судить за превышение полномочий и взяточничество. Он, по версии следствия, с 2020 года по 2024-й закрывал глаза на деятельность организованной преступной группы, торговавшей контрафактным табаком, и за это получил от представителей сети киосков элитные сигареты на общую сумму 367 тыс. руб. Предполагаемые владельцы незаконного бизнеса находятся в федеральном розыске.



В Волгодонской районный суд Ростовской области поступило уголовное дело бывшего старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Волгодонское» Олега Редкоуса. Его будут судить за получение взятки и превышение должностных полномочий (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ, ч.1 ст. 286 УК РФ, ч.3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области. Согласно УК РФ, максимальное наказание за указанные преступления — до 12 лет лишения свободы.

Олег Редкоус был задержан с поличным в Волгодонске в марте 2025 года, сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах. По данным следователей, полицейский предупреждал владельцев сети табачных киосков о предстоящих проверках и «не замечал» точки с незаконной продукцией. Один из киосков, которые он должен был проверять, находился всего в 40 м от здания местного отдела полиции, отметил источник в разговоре с «Ъ-Ростов». По словам источника, фигурант помещен под стражу.

«Контрафакт продавали в ларьке, связанном с владельцами (специализированной) сети. За то, что полицейский не замечал происходящего, один из владельцев сети Павел Мохов рассчитывался дорогими маркированными сигаретами»,— рассказал источник.

Эта сеть киосков фигурирует в нескольких уголовных делах. В начале 2025 года со складов, отправляющих товар в такие «точки», было изъято более 200 тыс. пачек поддельных сигарет на общую сумму свыше 30 млн руб. По данным УФСБ России по Ростовской области, участники организованной группы нелегально продавали табак в Волгодонске, Цимлянске, Константиновске, Морозовске и ряде мелких населенных пунктов.

В отношении четырех владельцев сети и двух ревизоров возбуждены уголовные дела за сбыт товаров без маркировки (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Одного из предполагаемых владельцев сети Павла Мохова также подозревают в передаче взятки полицейскому (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет колонии).

Как рассказал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, всем владельцам сети удалось скрыться от следствия. Они объявлены в федеральный розыск. Ревизоры сети на время расследования помещены в СИЗО.

Также в деле фигурирует ведущий специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Владимир Моисеев, которого, как и полицейского, заподозрили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, Владимир Моисеев умышленно не выявил административное преступление предпринимателя, чем способствовал дальнейшей торговле нелегальными сигаретами, а также предупредил бизнесмена о предстоящей проверке. Господин Моисеев согласился сотрудничать со следствием и в настоящий момент продолжает работать в управлении Роспотребнадзора, отмечает источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах.

Наталья Белоштейн, Кристина Федичкина