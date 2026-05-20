Следователи опрашивают очевидцев обрушения балкона в школе Севастополя

Следователи продолжают работу на месте происшествия в школе поселка Кача, где обрушился балкон.

Следователи допрашивают широкий круг лиц, включая несовершеннолетних, их законных представителей, работников школы и иных причастных к ремонту объекта. По данным Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю, возбуждены уголовные дела по фактам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ) и халатности должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Установлено, что между ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» и подрядчиком были заключены контракты на капитальный ремонт здания школы. В мае 2025 года подписан акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию. Согласно документу, подрядчик выполнил ремонт в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.

Спустя ровно год после завершения ремонтных работ произошло обрушение конструкции балкона второго этажа. Находившиеся на балконе ученики 11-го класса в возрасте 16–17 лет получили различные травмы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В рамках следствия будет дана оценка действиям должностных лиц учреждения и лиц, ответственных за эксплуатацию здания, на предмет халатности. Речь идет о ненадлежащем контроле за состоянием здания и его конструктивных элементов, а также о необеспечении безопасности учеников. Назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы, изучается документация по проведению ремонтных работ.

Алина Зорина