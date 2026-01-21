Самолеты ангарской породы

Как выяснил “Ъ”, авиакомпания S7 хочет забрать у Red Wings восемь Airbus A320/321, которые прекратили полеты почти четыре года назад. Их эксплуатацию перевозчик прекратил из-за опасения санкций и еще в марте 2022 года пытался вернуть лайнеры зарубежному собственнику, но не смог получить разрешение ФСБ на вывоз. Сейчас стороны согласовывают финансовые параметры сделки страхового урегулирования. Ситуацию осложняет высокая стоимость восстановления самолетов после простоя.

Как стало известно “Ъ”, S7 и Red Wings вышли на этап согласования сделки страхового урегулирования для потенциального переоформления восьми Airbus из парка Red Wings в российскую собственность. Самолеты возрастом от 20 до 25 лет принадлежат четырем иностранным лизингодателям, в том числе AerCap и DAE Capital. Все они остаются в регистрации Бермудского реестра и не эксплуатируются с весны 2022 года. В Red Wings не хотели переводить их в двойную регистрацию и летать на них внутри страны из-за боязни санкций.

Самолеты все эти годы находятся на хранении в аэропортах Домодедово, Минводы и Жуковский, где, по данным “Ъ”, S7 уже арендовала ангар для хранения этих воздушных судов (ВС). Летная годность бортов утрачена, но, по данным источников “Ъ”, все они подлежат восстановлению. «Поднять в воздух можно каждый из восьми бортов, все упирается в цену вопроса: по каким-то из них она может превышать 3–4 млрд руб. без учета цены выкупа»,— говорит один из собеседников “Ъ” в авиаотрасли. По его данным, большую часть самолетов S7 планирует поднять в воздух. Но если перевозчик сможет согласовать выгодные для себя условия приобретения, то часть бортов он сможет использовать в качестве доноров запчастей, полагает он. Ранее похожую сделку провел «Аэрофлот», который смог забрать у «Волга-Днепра» восемь грузовых Boeing 737 для «Победы» (см. “Ъ” от 29 сентября 2025 года).

В авиакомпаниях “Ъ” не ответили. Сейчас, по данным “Ъ”, стороны обсуждают финансовые параметры сделки и завершают оценку стоимости восстановления летной годности самолетов. По словам источника “Ъ” в Red Wings, пока речь идет о потенциальной передаче всех восьми самолетов, «но по некоторым из них процесс согласований продвигается сложнее, чем хотелось бы». По данным другого собеседника “Ъ”, ситуация осложняется также долгами по лизинговым платежам у части бортов, которые перевозчик накопил еще во время пандемии коронавируса. Впрочем, он допускает, что эта задолженность может быть списана в ходе страхового урегулирования.

Еще весной 2022 года Red Wings запросила разрешение правительственной комиссии на вывоз этих самолетов для возврата владельцам (см. “Ъ” от 22 марта 2022 года). Тогда перевозчик опасался ареста своих «Суперджетов» за рубежом, а также не хотел лишиться рейсов в Израиль (сейчас также летает на SSJ 100 в Грузию). Но, как узнал “Ъ”, Red Wings получила отказ на возврат бортов от входящей в комиссию ФСБ, которая объяснила запрет необходимостью «предотвращения нанесения ущерба безопасности РФ» (см. “Ъ” от 5 августа 2025 года). В самой компании тогда объясняли намерение вернуть самолеты своей стратегией, предполагающей эксплуатацию только отечественной техники, хотя и продолжали эксплуатировать три Boeing 777. Интерес к Airbus еще в 2023 году, по данным “Ъ”, проявлял «Аэрофлот», но после оценки состояния летной годности бортов отказался от этой идеи.

Для отечественной гражданской авиации даже все восемь иномарок из парка Red Wings не тот актив, который может заметно повлиять на объемные показатели работы, говорит исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев. Но самой S7, полагает он, возможное пополнение парка в случае успешной реализации сделки может дать существенный позитивный импульс: «Если получится ввести эти самолеты в эксплуатацию, компания не просто защитится от дальнейшего снижения пассажиропотока — она сможет выйти на рост перевозок». Сейчас компания имеет возможности загрузить большее количество самолетов, чем пока имеет «на крыле», поясняет он. В 2025 году S7 перевезла 12,8 млн пассажиров, что на 1% ниже показателя 2024 года, но более чем на 23% ниже, чем в 2023 году, когда перевозчик припарковал часть своих А320/321 (см. “Ъ” от 21 ноября 2024 года).

Сделка выглядит выгодной и для остальных ее участников, но оценить это можно будет только при понимании всех ее параметров, добавляет Олег Пантелеев. Red Wings, продолжает он, перестанет нести расходы, связанные с хранением самолетов, а также минимизирует риски судебных разбирательств с лизингодателями, а лессоры (лизинговые компании), в свою очередь, смогут получить реальные деньги вместо туманных перспектив судебных урегулирований в будущем. Как правило, такие сделки происходят с серьезным дисконтом, и очевидно, что для приобретателя таких ВС это весьма выгодное предложение, заключает он: «Но это зависит от итогов детального аудита технического состояния бортов и расходов на их восстановление».

