Reuters: США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро

США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на чиновника из американской администрации. В чем конкретно состоит обвинение, агентство не уточняет.

Бывший лидер Кубы Рауль Кастро

До этого газета The New York Times писала, что обвинения против 94-летнего Рауля Кастро могут быть связаны с делом 30-летней давности. В 1996 году кубинское правительство сбило два самолета, принадлежавшие гуманитарной организации. Эту же информацию подтверждали источники Fox News.

NYT писала, что высокопоставленные чиновники США допускают захват бывшего лидера Кубы по венесуэльскому сценарию. В январе американские силы нанесли удары по Венесуэле, захватили президента Николаса Мадуро и его супругу, а затем вывезли их из страны. Politico писало, что в США начали обсуждать потенциальные боевые действия на Кубе. По словам источников издания, сейчас США относятся к проведению военной операции намного серьезнее, чем раньше.