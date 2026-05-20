Грабившие бойцов СВО в Шереметьево таксисты получили до 17 лет

Химкинский суд Московской области признал виновными в хищении средств участников спецоперации в аэропорту «Шереметьево» четырех таксистов: Бониамина Махмудова, Темура Шехояна, Рената Хусаинова и Илью Павлова. Им назначили от 10 до 17 лет лишения свободы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Согласно материалам следствия, таксисты намеренно выбирали жертвами участников спецоперации, прилетающих в воздушную гавань. В большинстве случаев фигуранты завышали цены на такси: изначально они называли адекватную стоимость, но к концу поездки она многократно увеличивалась. Если пассажиры отказывались платить, им угрожали.

Также злоумышленники могли предложить жертве выпить жидкость, в которую подмешали снотворное. После того как человек засыпал, у него похищали деньги. Кроме того, таксисты под угрозой насилия навязывали военнослужащим помощь в покупке авиабилетов и проживание в гостинице. Всего они похитили у потерпевших около 2,5 млн руб.

Все четверо таксистов были членами преступного сообщества (ОПС), куда входило не менее 40 человек. Среди фигурантов дела — несколько бывших полицейских, работавших в аэропорту. Организаторами ОПС следствие считает лобненскую преступную группировку, чей предполагаемый лидер объявлен в международный розыск.

Подробнее — в материале «Ъ» «Такси въехало в ОПС».

Никита Черненко