«Лобненских» пригласили на посадку

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле об организованном преступном сообществе (ОПС), обиравшем самыми разными способами участников СВО на территории аэропорта Шереметьево, число фигурантов достигло 40. При этом одни могут уже вскоре предстать перед судом, а некоторые попали в СИЗО только на днях. Следствие считает, что незаконный бизнес организовала лобненская преступная группировка, предполагаемый лидер которой объявлен в международный розыск. Большинство обвиняемых при этом существование ОПС отрицают, настаивая, что военнослужащие стали жертвами разрозненно действовавших мелких групп или отдельных мошенников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Басманный суд Москвы с конца прошлой недели начал в очередной раз продлевать сроки арестов фигурантам уголовного дела о преступном сообществе, участники которого, по версии Следственного комитета России (СКР), похищали денежные средства у участников специальной военной операции на территории Шереметьево. Интересно, что за несколько дней до этого в СИЗО попали 6 новых обвиняемых, в том числе 2 таксиста, работавших в аэропорту, и бывший полицейский, и теперь число фигурантов достигло 40.

При этом, по данным “Ъ”, для некоторых предполагаемых участников ОПС нынешнее продление ареста может оказаться последним перед судом. Несколько фигурантов признали вину и заключили сделки со следствием.

На данный момент дела четырех обвиняемых выделены в отдельное производство, и не исключено, что вскоре они вместе со своими адвокатами начнут знакомиться с материалами расследования.

Отметим, что, по данным источников “Ъ”, среди тех, кто подписал с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве,— один из главных фигурантов, Александр Вакуленко.

Как рассказывал ранее “Ъ”, первые случаи воровства денег у военнослужащих были официально зарегистрированы в ноябре прошлого года и транспортная полиция возбудила дела о кражах (ст. 158 УК РФ). В декабре эпизодов добавилось, в деле появились другие статьи УК, в марте этого года расследованием занялось Главное следственное управление СКР, а в апреле было возбуждено еще одно уголовное дело — о преступном сообществе — и начались массовые аресты.

Фигурантам в зависимости от роли каждого инкриминируют ч. 1–3 ст. 210, ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 163 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, кражи, совершенные в составе организованной группы, и вымогательство), а полицейским, которые, работая в аэропорту, по версии следствия, либо были наводчиками, либо препятствовали возбуждению дел о хищении денег у военнослужащих,— и должностные преступления. В деле 54 потерпевших ущерб превышает 4 млн руб.

По версии следствия, преступное сообщество, целью которого было хищение средств участников СВО, было создано «не позднее 28 февраля 2022 года» Игорем Бардиным (Барсик), а также Алексеем Кабочкиным и Александром Вакуленко, которых сообщники знали как Рязанца и Фунтика.

Всех их, по некоторым данным, правоохранители считают участниками подмосковной лобненской преступной группировки, а Игоря Бардина — ее лидером. В ОПС, по материалам дела, входило несколько групп — таксисты и, как их в своих показаниях называли сами фигуранты и свидетели, «попрошайки» и «зазывалы». Позже речь зашла и о силовом подразделении «спортсменов», которое, как считают правоохранители, возглавлял Дмитрий Боглаев (Дима Спортик). Отметим, что недавно в СИЗО попал Владимир Бардин, сын предполагаемого организатора ОПС Игоря Бардина, ему следствие отвело роль второго лидера «спортсменов».

Интересно, что Владимира Бардина привлекли к уголовной ответственности со второй попытки. Если его отец, став одним из первых фигурантов дела, успел уехать за границу и давно был объявлен в международный розыск и заочно арестован, то Бардин-младший стал обвиняемым лишь спустя почти год. В апреле его уже задерживали, но отпустили как непричастного к деятельности ОПС. Правда, выйдя с допроса, он повздорил с сотрудниками ППС и попал под административный арест. Между тем, как говорят в окружении некоторых фигурантов, ближайшие родственники Бардины практически между собой не общались, в противном случае младший давно уехал бы за границу к отцу и в СИЗО не попал бы. «Отец его отшил, вообще денег никаких не давал, он сам по себе двигался, только нервы пэпээсникам потрепал»,— сказали знающие семью люди.

Способы вымогательства или кражи денег у военных были разные.

«Попрошайки», значительную часть которых составляли привлекательной наружности девушки, просто выпрашивали у военнослужащих деньги, рассказывая истории о том, как у них украли билеты и кошельки.

Финансовые потери бойцов, по материалам дела, составляли от 10 тыс. до 35 тыс. руб. в каждом таком случае.

«Зазывалы» встречали в аэропорту участников СВО, знакомились с ними и пытались напоить. Если у военнослужащего не оказывалось билета, то тут же предлагались помощь в его покупке, устройство в гостиницу и другие услуги — все по многократно завышенной цене. Если же боец напивался всерьез, то у него выпытывали пин-код банковской карты и снимали с нее деньги. У одного потерпевшего таким образом через платежный терминал фигуранта, зарегистрировавшего ИП, перевели более 600 тыс. руб.

«Зазывалы» же обеспечивали военнослужащим такси — и тут в дело вступали входившие в преступное сообщество водители. Последние обирали участников СВО тоже по-разному. Одни, например, договаривались довезти «за две тысячи», а по приезде уточняли, что речь шла о 2 тыс. руб. за километр пути. Или предлагали доехать «по счетчику», который был настроен таким образом, что итоговая сумма оказывалась астрономической. Самый крупный улов мошенников в этом случае составил 122 тыс. руб.

Если кто-то из потерпевших обращался в линейное управление полиции, то оперативник, которого следствие считает сообщником злоумышленников, принимал меры для отказа в возбуждении уголовного дела.

Правда, в таких случаях деньги военнослужащим обычно возвращали. Ряд других экс-полицейских были, по данным следствия, наводчиками и сообщали о появлении участников СВО в аэропорту.

По данным следствия, ОПС было строго структурировано. Игорь Бардин и Алексей Кабочкин, по материалам дела, «развертывали цели, составляли планы», разрабатывали способы совершения преступлений и их сокрытия, принимали меры конспирации и безопасности членов преступного сообщества. Может быть, как раз конспирацией объясняется тот факт, что многие фигуранты до того, как попасть в СИЗО, знали друг друга в основном по прозвищам: в деле упоминаются Армян, Толстый, Мелкий, Лебедь, Боцман, Мороз, Смешной, Татарин и другие.

Нужно отметить, что большинство фигурантов существование преступного сообщества отвергают. Как говорится в ходатайстве о прекращении уголовного преследования Дмитрия Боглаева, направленном в СКР и генпрокурору России Александру Гуцану адвокатом обвиняемого Павлом Чигилейчиком, из материалов дела следует, что «попрошайки», таксисты и «зазывалы» действовали разрозненными «бригадами», каждая сама по себе и никакого ОПС не образовывали. Скажем, те же «попрошайки» показывали на допросах, что о том же Боглаеве вообще не слышали, да и тогдашние полицейские если и крышевали кого-то, то отдельных таксистов и других злоумышленников.

Все же предполагаемые лидеры сообщества были оформлены на работу в ООО «ГК "Вега"», которое было создано еще до начала СВО и занималось предоставлением услуг, в том числе такси. При этом, говорится в ходатайстве, никаких указаний по совершению противоправных действий в отношении военнослужащих от Кабочкина, Вакуленко, Бардина и Боглаева никогда не поступало и в показаниях таксистов, «зазывал» и «попрошаек» таких данных нет. Максимум, на что те жаловались,— поборы со стороны «лобненских». Например, за право работать в аэропорту каждый таксист должен был платить 5 тыс. руб. в смену плюс процент от дохода. Похожие, только меньшие по размеру «выплаты» якобы требовали и от остальных.

«Мой подзащитный Дмитрий Боглаев, вопреки версии следствия, не только не участвовал в преступлениях против участников СВО, но и сам неоднократно пресекал такие действия, а когда узнавал о них, заставлял возвращать потерпевшим деньги. Его брат служит на передовой, и он сам пытался туда отправиться, но не позволило здоровье, зато поставлял гуманитарную помощь,— сказал “Ъ” адвокат Павел Чигилейчик.— Аналогично поступал и другой предполагаемый лидер ОПС — Кабочкин. Этому есть множество свидетельств. Поэтому в своем ходатайстве я прошу о проведении дополнительных следственных действий — допросов и очных ставок, в том числе с таксистами и другими обвиняемыми и свидетелями по делу, чтобы установить истину и прекратить уголовное преследование Боглаева как участника преступного сообщества».

Александр Александров