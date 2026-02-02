Такси въехало в ОПС

В суд направлено первое из уголовных дел в отношении участников преступного сообщества (ОПС), обиравшего самыми разнообразными способами участников СВО на территории аэропорта Шереметьево. Всего обвиняемых в расследовании четыре десятка, но первыми перед судом предстанут несколько таксистов, похитивших у потерпевших около 2,5 млн руб. По версии следствия, деньги у военнослужащих они вымогали, в том числе многократно завышая стоимость проезда. Подавляющее большинство фигурантов существование ОПС отрицают, утверждая, что злоумышленники в аэропорту действовали самостоятельно или небольшим группами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу Бониамина Махмудова, Темура Шехояна, Рената Хусаинова и Ильи Павлова. Об этом сообщило надзорное ведомство. В зависимости от роли и степени участия каждого в преступлениях они обвиняются по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, с 2018 по 2022 год обвиняемые участвовали «в преступном сообществе с целью хищения денежных средств участников СВО и других лиц, прибывающих в аэропорт Шереметьево». В деле 13 потерпевших, в том числе девять участников СВО, ущерб превысил 2,5 млн руб.

Дело направлено в Химкинский горсуд Московской области для рассмотрения по существу.

Первые случаи воровства денег у военнослужащих, как рассказывал “Ъ”, были официально зарегистрированы в ноябре 2024 года, хотя слухи о подобных инцидентах ходили и ранее. Сначала транспортная полиция возбудила дела о кражах по заявлениям трех потерпевших, тогда же и появились первые фигуранты. Среди них оказались и таксисты Бониамин Махмудов, Темур Шехоян, Ренат Хусаинов и Илья Павлов. По данным следствия, они составляли отдельную группу. Они не только занимались перевозкой участников СВО, но и совмещали ее с функциями своего рода менеджеров по организации отдыха военнослужащих и оказанию им помощи в оформлении банковских карт и так далее (по данным “Ъ”, по ходу следствия проверялись и банковские сотрудники, но их причастность к преступлениям не подтвердилась). За подобные услуги выставлялись грабительские расценки, а в случае несогласия в ход шли угрозы.

Отметим, что изначально в предъявленных таксистам обвинениях статья об ОПС отсутствовала. Тогда предполагалось, что злоумышленники действовали поодиночке. После того как в марте прошлого года расследованием занялось Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР), было возбуждено дело об ОПС и начались массовые аресты. За решеткой в общей сложности оказалось четыре десятка человек, в том числе несколько бывших полицейских, работавших в аэропорту. Как сообщал ранее “Ъ”, по мере отработки тех или иных эпизодов или обвиняемых следствие выделит материалы на несколько фигурантов и в суд будет отправлять их по очереди.

Способы вымогательства или кражи денег у военных были разные. Самым простым пользовались бригады «попрошаек», большую часть которых составляли симпатичные и ловкие на язык девушки.

«Зазывалы» обеспечивали военнослужащим такси — и тут в дело вступали входившие в преступное сообщество водители. Последние обирали участников СВО тоже по-разному. Одни, например, договаривались довезти «за две тысячи», а по приезде уточняли, что речь шла о 2 тыс. руб. за километр пути. Или предлагали доехать «по счетчику», который был настроен таким образом, что итоговая сумма оказывалась астрономической. Самый крупный улов мошенников в этом случае составил 122 тыс. руб.

Входившие же в ОПС полицейские, по версии СКР, принимали меры для отказа в возбуждении уголовных дел по заявлениям военнослужащих, а также были наводчиками и сообщали о появлении участников СВО в аэропорту.

Отметим, что практически все фигуранты отрицают существование в аэропорту ОПС. Они настаивают, что даже если имел место обман участников СВО, то этим занимались немногочисленные разрозненные группы. Что же касается «лобненских», то они, по показаниям «попрошаек», «зазывал» и таксистов, лишь брали плату за право «работать» на территории аэропорта.

Александр Александров