Путин: Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР встретились в Пекине. В начале переговоров в узком составе господин Путин указал, что Россия сохраняет за собой роль надежного поставщика энергоресурсов в Китай.

«Локомотив экономического сотрудничества — российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай — ответственного потребителя этих ресурсов»,— сказал президент России (цитата по сайту Кремля).

Как добавил Владимир Путин, экономические отношения России и Китая демонстрируют высокую динамику «даже на фоне неблагоприятных внешних факторов». Си Цзиньпин в свою очередь сказал, что высокий уровень российско-китайских отношений стал возможен благодаря «храбрости и мужеству» двух стран в деле отстаивания международной справедливости для формирования «сообщества единой судьбы человечества».

Визит Владимира Путина в Пекин проходит 19 и 20 мая. Вместе с президентом в Китай прибыли пять вице-премьеров, восемь министров, представители администрации президента и крупных компаний. Ожидается, что на встрече главы государств подробно обсудят реализацию проекта «Сила Сибири-2».