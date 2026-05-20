Гуцан указал на «системные просчеты» работы Росимущества

В работу Росимущества и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по исполнению судебных постановлений необходимо внести значительные изменения, считает генеральный прокурор России Александр Гуцан. Выступая на заседании Генпрокуратуры, он указал на их системные просчеты: не налажено эффективное управление активами, их сохранность, реализация и вовлечение в оборот.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Несмотря на активную исковую работу и значительный объем взысканного в казну имущества, дальнейший надзор за исполнением уполномоченными органами судебных постановлений требует внесения значительных корректив», — заявил генпрокурор.

На заседании обсуждались вопросы распоряжения государственными активами и принудительного исполнения судебных решений, вынесенных по искам прокуроров. Генпрокурор считает, что судебные приставы значительно затягивают исполнение решений по ним.

Ситуации, в которых изъятое имущество продолжает приносить доход, используется третьими лицами в обход закона или приходит в запустение, господин Гуцан счел «дискредитацией всей ранее проведенной работы». Генпрокурор пообещал систематизировать и усилить надзор в этой сфере.

По итогам 2025 года прокуроры в России выявили свыше 150 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, в казну обращено тыс. объектов недвижимости и иного имущества общей стоимостью 1,6 трлн руб. В октябре того же года Счетная палата заявила о неэффективном управлении изъятым по коррупционным делам имуществом. Так, доля вовлечения таких объектов в хозяйственный оборот не превышает 8%.