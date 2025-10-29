Счетная палата РФ сочла неэффективным использование имущества коррупционеров

Счетная палата РФ провела аудит управления конфискованным имуществом, изъятым у коррупционеров, и сделала вывод о его недостаточно эффективном использовании. Доля его вовлечения в хозяйственный оборот не превышает 8%, из-за чего федеральный бюджет недополучает потенциальные доходы.

По состоянию на 1 июля 2025 года в доход государства было обращено почти 9 тыс. объектов коррупционного недвижимого имущества общей стоимостью более 113 млрд руб.

По информации Счетной палаты, с 2021 года приватизировано менее 4% объектов (240), принесших бюджету 3,2 млрд руб. С 2023 года передано в аренду менее 4% объектов (224), принесших 832,2 млн руб.

Аудит выявил системные проблемы в управлении конфискованным имуществом: несовершенство регулирования (проблемы с передачей объектов ФССП Росимуществу и приемом несуществующих объектов), долгие сроки регистрации права собственности (1,5–2 года из-за судебных арестов), а также законодательные ограничения на приватизацию. Из-за этих ограничений не реализованы земельные участки под строительство на сумму более 2,7 млрд руб. в Московской области и 296 жилых объектов стоимостью 2,3 млрд руб.