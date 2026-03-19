У коррупционеров за год конфисковали 2 тыс. объектов недвижимости

На коллегии Генпрокуратуры глава надзорного ведомства Александр Гуцан сообщил, что в 2025 году прокурорами было выявлено более 150 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. На треть возросло число должностных лиц, уволенных по требованию надзора в связи с утратой доверия. «А это почти тысяча служащих с запятнанной репутацией»,— сказал господин Гуцан.

По его словам, пятый год подряд фиксируется рост выявленных коррупционных преступлений. Их общее количество превысило 43 тыс. Более трети из них совершены в крупном и особо крупном размерах и в составе организованных групп. При этом в отдельных субъектах РФ сотрудники оперативных и следственных подразделений до сих пор сосредоточены на выявлении мелких взяток, сказал генпрокурор, попросив прокуроров КЧР, Астраханской, Волгоградской и Курганской областей принять меры по корректировке их работы.

Действенным ответом «корыстолюбию», по словам господина Гуцана, по-прежнему остаются имущественные иски прокуроров. За год в казну обращено 2 тыс. объектов недвижимости и иного имущества совокупной стоимостью 1,6 трлн рублей. А для того, чтобы коррупционеры не могли, используя свои связи и средства, незаконно, например, условно-досрочно освобождаться, организовано ведение специального реестра.

«Задача для прокуроров — обеспечить непрерывный контроль за законностью принятия судами и органами ФСИН России соответствующих решений. Кроме того, около тысячи ста осужденных за факты коррупции сейчас находятся в зоне спецоперации. Поручаю военным прокурорам до 1 июня удостовериться в том, что они искупают свою вину в соответствии с заключенным контрактом в боевых условиях, а не отсиживаются поближе к кухне в тылу»,— отметил генпрокурор.

Николай Сергеев