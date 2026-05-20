ВОЗ: от Эболы могли умереть уже 139 человек

Количество смертей от новой вспышки лихорадки Эбола в Уганде и ДР Конго, предположительно, достигло 139, число вероятных случаев заражения приблизилось к 600. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Риски глобального распространения вируса остаются низкими, добавил он.

«Мы ожидаем, что эти цифры будут продолжать расти, учитывая период времени, в течение которого вирус циркулировал до обнаружения вспышки», — заявил господин Гебрейесус (цитата из сообщения на сайте ООН). Глава ВОЗ добавил, что в Конго официально подтвержден пока только 51 случай заражения.

О новой вспышке лихорадки Эбола стало известно в начале мая. Согласно заявлениям властей Конго, она вызвана штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого пока нет. 18 мая ВОЗ признала новую вспышку лихорадки чрезвычайной ситуацией международного значения. Глава организации выражал обеспокоенность в связи с темпами распространения вируса.

Что пишет мировая пресса о новой вспышке Эболы — в подборке «Инфицированные путешествовали и посещали похороны как минимум месяц».