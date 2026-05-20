На страже связи: «Ростелеком» восстановил тысячу километров оптических линий после ЧС в Адыгее и на Кубани

«Ростелеком» полностью завершил масштабное восстановление сетевой оптической инфраструктуры, разрушенной в зимний период в 145 населенных пунктах в Республике Адыгее и Краснодарском крае в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера. Специалисты компании восстановили 647 км оптики, а также построили 363 км магистральных и распределительных оптических линий вместо не подлежащих ремонту. Таким образом, общая протяженность приведенных в работоспособность сетей составила более тысячи км.

Причиной ЧС послужили аномальные погодные условия: обильные осадки, выпавшие во всех районах Адыгеи и семи районах Кубани, привели к налипанию снега на проводах, обрывам электрических и оптических сетей. Под тяжестью мокрого снега и наледи падали деревья, небольшие постройки и вертикальные опоры для коммуникаций, увлекая за собой кабели. В январе высота снежного покрова в зоне ЧС местами достигала 100 см.

Евгений Кириченко, технический директор Краснодарского филиала «Ростелекома»: «В первые недели стихии работа по восстановлению инфраструктуры связи велась без выходных и в сложных погодных условиях. В горной местности из-за снегопада непросто было даже добраться до некоторых населенных пунктов. Нагрузка на специалистов сервисных центров компании в пострадавших районах выросла кратно. Пиковый момент бедствия для "Ростелекома" пришелся на январь. Так, 20 января наша служба технической поддержки зафиксировала восемь тысяч заявок на обслуживание за сутки, что в семь раз превышает максимальные суточные значения по этому показателю за все годы использования оптических сетей в Адыгее и на Кубани. Благодарю коллег за собранность, профессионализм и грамотный подход к решению нестандартных задач во время устранения последствий этой катастрофы».

Чтобы ускорить восстановление линий, в Адыгею и Краснодарский край в феврале на две недели прибыли 40 специалистов из 13 соседних и отдаленных филиалов «Ростелекома»: с юга, из центральной части России и из Сибири. Всего устранением ЧС занималось более 400 сотрудников блока технической инфраструктуры компании.

В первые недели работы приоритет технической службы «Ростелекома» был отдан восстановлению магистральных линий связи, обеспечивающих соединение между населенными пунктами и крупными узлами внутри городов. После завершения работ на этих участках бригады приступили к устранению повреждений по конкретным адресам. За весь период ликвидации последствий ЧС в двух регионах специалисты «Ростелекома» выполнили 70 тысяч нарядов технического обслуживания.

Татьяна Лиева, жительница г. Армавира: «Непогода лишила нас домашнего интернета в праздничные дни. А на интернет завязаны и общение, и дела, и семейный досуг, и связь с внешним миром. Почта, уроки, рецепты, сериалы, игры — все сейчас берем через сеть. Так что для нашей семьи было очень важно, что "подачу канала" быстро вернули».

