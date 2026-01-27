С подрядчика строительства Восточного обхода Липецка требуют 80 млн

«Дорожное агентство Липецкой области» обратилось в местный арбитраж с исковым заявлением к подмосковному ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». Общая сумма исковых требований составляет 79,5 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Предметом иска является взыскание средств по государственному контракту. «Дорожное агентство Липецкой области» требует взыскать с компании 64,2 млн руб., которые «УПМК-22» получила сверх подтвержденной стоимости работ в 1,99 млрд руб. при фактической оплате в размере 2,06 млрд. Речь идет о якобы неотработанном авансе. Также истец настаивает на выплате 15,3 млн руб. за просрочку выполнения обязательств в период с марта по июнь 2025 года.

Контракт на второй и третий этапы строительства Восточного обхода Липецка стороны заключили в августе 2022-го за 1,6 млрд руб. Подрядчик должен был возвести 4,18 км автодороги с расчетной скоростью движения 120 км/ч, устроить пересечения и примыкания, а также построить мост длиной 364,5 м до 15 декабря 2024 года. В процессе работ сумма контракта выросла до 2,1 млрд руб., а завершение обязательств отложили на 31 марта 2025 года.

В заявлении истец требует через суд обязать подрядчика подписать дополнительное соглашение, чтобы уменьшить цену контракта, учитывая фактическую стоимость выполненных работ.

«УПМК-22» оспаривает исковые требования заказчика. Из представленных компанией возражений следует, что обязательства по контракту исполнены и официально приняты. Об этом свидетельствуют подписанные сторонами документы. Компания поясняет, что полученный аванс был использован для компенсации дополнительных расходов на сумму 68,3 млн руб. «УПМК-22» требует компенсации своих затрат в размере 68,3 млн руб. в рамках встречного иска, который рассматривается отдельно.

Судебные заседания по обоим делам состоятся 25 февраля.

Кабира Гасанова