ФАС обязала «Курскавтодор» заново разыграть контракт на развязку за 3,1 млрд

Управление ФАС по Курской области по результатам внеплановой проверки выявило нарушения в действиях областного учреждения «Курскавтодор» при проведении конкурса по выбору строителя транспортной развязки в облцентре с начальной ценой 3,1 млрд руб. Заказчику выдали предписание об устранении нарушений и продлении срока приема заявок на торги. Это следует из документации на портале госзакупок.

Проверка была проведена по обращению калининградского ООО «Балтийская судоремонтная компания» Александра Булова. Комиссия УФАС согласилась с заявителем в следующем:

заказчик не запретил и не ограничил поставку товаров иностранного производства;

установил неправомерный детализирующий показатель критерия «Квалификация участника», а именно допустил к оценке контракты на работы на объектах капстроительства и по сохранению объектов культурного наследия народов РФ;

в описание закупки не были включены сведения из утвержденного правительством РФ каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

К завершению приема заявок на конкурс «Курскавтодор» зарегистрировал только одного участника — некое ООО «Дорстрой». Проверка УФАС показала, что признание заявки соответствующей требованиям было неправомерным. «Дорстрой» как член саморегулируемой организации обладает уровнем ответственности, при котором с ним можно заключать контракты до 3 млрд руб. Несмотря на то, что в условиях конкурса необходимый уровень указан не был, антимонопольное ведомство усмотрело в положительной оценке заявки нарушение.

Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области подтвердило последний вывод по итогам своей проверки и отказало «Курскавтодору» в заключении контракта с «Дорстроем» как с единственным поставщиком.

По данным портала госзакупок, итоги конкурса заново были подведены в конце этой недели. На участие в торгах поступило две заявки: одна из них была отклонена, а вторую признали соответствующей требованиям. Контракт решили заключить с единственным претендентом, предложившим снизить начальную стоимость подряда на 0,5%: с 3,11 млрд до 3,09 млрд руб. Его имя пока не раскрыли.

Работы на улице Карла Маркса в месте примыкания к проспекту Победы требуется выполнить в два этапа: с даты заключения контракта до 1 сентября 2028 года. Гарантия на них составит от года до десяти лет в зависимости от объекта. Расчетная скорость движения по дорогам развязки — 120 км/ч. Она будет включать подземный пешеходный переход общей площадью 11,4 тыс. кв. м.

Алина Морозова