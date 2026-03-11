Стартовал поиск подрядчика для строительства развязки в Курске за 3,1 млрд

Областное учреждение «Курскавтодор» объявило конкурс по выбору подрядчика для строительства транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания к проспекту Победы в облцентре. Начальная цена контракта составляет 3,1 млрд руб., следует из данных портала госзакупок.

Источник финансирования — областной и федеральный бюджеты. Большую часть средств выделят в 2027 году. Работы требуется выполнить в два этапа с даты заключения контракта до 1 сентября 2028 года. Гарантия на них составит от года до десяти лет в зависимости от объекта. Расчетная скорость движения по дорогам развязки — 120 км/ ч. Она будет включать подземный пешеходный переход общей площадью 11,4 тыс. кв. м.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 26 марта, итоги подведут 30 марта.

В конце 2025 года министр транспорта и автодорог региона Александр Замараев оценил строительство развязки на улице Карла Маркса в Курске в 4 млрд руб. Уточнялось, что 3,3 млрд из них выделят из федерального бюджета.

По словам господина Замараева, работы изначально планировалось завершить в 2027 году. Протяженность дорог в составе развязки должна составить 3,8 км, они будут включать от двух до шести полос. Ширина проезжей части может варьироваться от 4,5 до 22,5 м, тротуаров — от 1,5 до 2,5 м.

Курские власти анонсировали начало работ по созданию транспортной развязки на улице Карла Маркса еще в 2023 году. В сентябре 2023-го контракт на перенос инженерных сетей около объекта за 468 млн руб. выиграло московское ООО «Управление капитального строительства» Олега Щелкунова. Согласно порталу госзакупок, впоследствии стоимость работ снизилась до 460,7 млн руб. Подрядчик должен был выполнить их до 30 ноября 2024 года. В итоге в декабре 2025 года контракт расторгли по соглашению сторон. К тому моменту обязательства были исполнены на 355,9 млн руб., 355,5 млн из них оплатили. Также подрядчику был назначен штраф в размере 400 тыс. руб. за ненадлежащее выполнение работ, он оплачен.

Алина Морозова