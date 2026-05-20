КСИР: 26 судов прошли через Ормузский пролив за последние сутки

В течение последних суток 26 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив. Об этом заявил Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Согласно сообщению, речь идет о нефтяных танкерах, контейнеровозах и другом коммерческом транспорте. Отмечается, что иранские ВМС координировали проход судов по морскому коридору и обеспечивали безопасность. Государственную принадлежность судов в КСИР не уточнили.

Накануне стало известно, что через Ормузский пролив прошли два китайских супертанкера Yuan Gui Yang и Ocean Lily, перевозившие около 4 млн баррелей нефти. Агентство Bloomberg сообщило, что НАТО рассматривает возможность военного сопровождения коммерческих судов в Ормузском проливе с июля, если ситуация не нормализуется.