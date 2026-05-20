Китайские супертанкеры прошли через Ормузский пролив после двух месяцев ожидания

Два китайских супертанкера прошли через Ормузский пролив после более чем двухмесячного ожидания в Персидском заливе. По данным исследовательских агентств LSEG и Kpler, китайский Yuan Gui Yang и гонконгский Ocean Lily прошли через пролив примерно с 4 млн баррелей нефти. О проходе через пролив южнокорейского судна с грузом сырой нефти также заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён на парламентских слушаниях в Сеуле.

Наблюдатели отмечают, что относительная активизация трафика через пролив наблюдается на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что война с Ираном закончится «очень быстро» и «надеюсь… очень мирным путем». Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на брифинге в Белом доме, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном «находятся на довольно хорошем этапе». «Идет много переговоров, достигнут значительный прогресс, работа продолжается»,— отметил чиновник.

Евгений Хвостик