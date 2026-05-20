Путин завершил поездку в Китай

Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай, сообщает корреспондент «Ъ». Президентский кортеж выехал в аэропорт Пекина от Дома народных собраний.

Российский президент прилетел в Китай вместе с делегацией из 39 человек 19 мая. Во время переговоров с главой КНР Си Цзиньпином он подписал несколько двусторонних документов. Среди них — заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении добрососедства, дружбы и сотрудничества двух стран.

Последним протокольным мероприятием стала неформальная беседа за чаем. Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с успешным визитом в Пекин и назвал результаты контактов «очень богатыми». Российский президент согласился с такой оценкой.

