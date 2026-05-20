Путин завершил поездку в Китай

Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай, сообщает корреспондент «Ъ». Президентский кортеж выехал в аэропорт Пекина от Дома народных собраний.

Российский президент прилетел в Китай вместе с делегацией из 39 человек 19 мая. Во время переговоров с главой КНР Си Цзиньпином он подписал несколько двусторонних документов. Среди них — заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении добрососедства, дружбы и сотрудничества двух стран.

Последним протокольным мероприятием стала неформальная беседа за чаем. Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с успешным визитом в Пекин и назвал результаты контактов «очень богатыми». Российский президент согласился с такой оценкой.

Подробнее о поездке Владимира Путина в Китай — в материале «Ъ» «Церемонии без гегемонии».

Фотогалерея

Как проходит визит в Китай Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин (второй слева) и председатель КНР Си Цзиньпин (второй справа) во время переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

19 мая Владимир Путин прибыл в Пекин, где его приветствовала рота почетного караула

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В аэропорту Владимира Путина встречал министр иностранных дел КНР Ван И

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Группы трудящихся скандировали: «Добро пожаловать! Сердечно приветствуем!»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Утром 20 мая Владимир Путин прибыл на площадь Тяньаньмэнь для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Флаги России и Китая на площади Тяньаньмэнь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Артиллерийский салют во время торжественной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Марш роты Почетного караула армии КНР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Группа детей на торжественной церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Музыканты военного оркестра армии КНР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Дети приветствуют глав России и Китая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин слушают гимны России и Китая в исполнении военного оркестра армии КНР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин (в центре) и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) во время торжественной церемонии на площади Тяньаньмэнь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин приветствует делегацию КНР и жмет руку главе МИД страны Ван И

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель Си Цзиньпин приветствует российскую делегацию и жмет руку министру культуры Ольге Любимовой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Справа налево: президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель КНР Си Цзиньпин, первый зампред правительства России Денис Мантуров, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, зампред правительства РФ Татьяна Голикова, председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов и заместитель председателя правительства России Александр Новак

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: главы Сбербанка Герман Греф, «Газпрома» Алексей Миллер и основатель, основной акционер группы компаний «Волга Групп» Геннадий Тимченко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Главы государств подписали 20 документов о сотрудничестве в разных сферах. Также был продлен безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Церемония подписания документов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут (в центре) и руководитель Главного таможенного управления КНР Сунь Мэйцзюнь во время подписания документов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Китайские журналисты на переговорах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

