Путин и Си Цзиньпин начали беседу за чаем

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят неформальную беседу за чаем в Доме народных собраний в Пекине. Во встрече участвуют по четыре человека с российской и китайской стороны. Об этом сообщает корреспондент «Ъ».

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Чаепитие станет завершающим мероприятием официальной программы российского президента в Китае. На встрече будут обсуждаться вопросы международной повестки, сообщал ранее помощник президента Юрий Ушаков.

Владимир Путин прибыл в Китай 19 мая. Он провел переговоры с Си Цзиньпином, по итогам которых были подписаны документы о сотрудничестве стран. После российский президент провел встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

