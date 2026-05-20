Путин и Си Цзиньпин начали беседу за чаем

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят неформальную беседу за чаем в Доме народных собраний в Пекине. Во встрече участвуют по четыре человека с российской и китайской стороны. Об этом сообщает корреспондент «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Чаепитие станет завершающим мероприятием официальной программы российского президента в Китае. На встрече будут обсуждаться вопросы международной повестки, сообщал ранее помощник президента Юрий Ушаков.

Итоги визита Владимира Путина в Китай: безвизовый режим, энергетика и торговля

Владимир Путин прибыл в Китай 19 мая. Он провел переговоры с Си Цзиньпином, по итогам которых были подписаны документы о сотрудничестве стран. После российский президент провел встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

Подробнее — в репортаже «Ъ» «Церемонии без гегемонии».

Фотогалерея

Как проходит визит в Китай Владимира Путина

19 мая Владимир Путин прибыл в Пекин, где его приветствовала рота почетного караула

В аэропорту Владимира Путина встречал министр иностранных дел КНР Ван И

Группы трудящихся скандировали: «Добро пожаловать! Сердечно приветствуем!»

Утром 20 мая Владимир Путин прибыл на площадь Тяньаньмэнь для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином

Флаги России и Китая на площади Тяньаньмэнь

Артиллерийский салют во время торжественной церемонии

Группа детей на торжественной церемонии

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на площади Тяньаньмэнь

Марш роты Почетного караула армии КНР

Владимир Путин приветствует делегацию КНР и жмет руку главе МИД страны Ван И

Музыканты военного оркестра армии КНР

Дети приветствуют глав России и Китая

Председатель Си Цзиньпин приветствует российскую делегацию и жмет руку министру культуры Ольге Любимовой

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин слушают гимны России и Китая в исполнении военного оркестра армии КНР

Рота Почетного караула армии КНР

Главы государств подписали 20 документов о сотрудничестве в разных сферах. Также был продлен безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года

