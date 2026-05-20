Си Цзиньпин поздравил Путина с успешным визитом в Пекин

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил российского президента Владимира Путина с успешным визитом в Пекин. Глава Китая отметил «очень богатые» итоги переговоров.

«Можно считать, что уже состоялся весьма удачный, успешный ваш визит. В ходе вашего визита мы с вами подписали множество совместных документов. Так что я хочу вас поздравить с успешным проведением этого визита, хотя он был только на один день, но итоги большие, богатые»,— сказал Си Цзиньпин (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин согласился с такой оценкой главы КНР. Президент России поблагодарил команды китайской и российской делегаций, которые работали над организацией встречи.

Российский президент прилетел с официальным визитом в Китай 19 мая. Сегодня его поездка завершается. Владимир Путин провел переговоры с Си Цзиньпином, после которых стороны подписали документы о сотрудничестве. Главы двух государств также обсудили актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Украине. Господина Путина в поездке сопровождала делегация из 39 человек. Среди них были пять вице-премьеров, восемь министров, представители администрации президента и крупного бизнеса.

