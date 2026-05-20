Адвокат назвал факторы риска для бизнеса Кубани по трудовым отношениям

Предпринимателей Краснодарского края предупредили о «юридическом мошенничестве» и прочих факторах риска, связанных с трудовыми отношениями. Об этом рассказал руководитель адвокатского бюро «Романов и партнеры» Роман Романов на деловой сессии для предпринимателей «Трансформация бизнеса 2026: вызовы и точки роста для МСБ», организованной «Ъ-Кубань».

В настоящее время в сфере бизнеса наблюдается высокий уровень контроля, отметил Роман Романов. По его словам, банковская система и налоговые органы высоко контролируют деятельность предпринимателей и производимые финансовые операции. Одновременно с этим бизнес сталкивается с рядом рисков, в том числе с «юридическим мошенничеством».

Роман Романов объяснил, что речь идет о проблемах, связанных с видами юридической ответственности по налоговым нарушениям, а также с неофициальными сотрудниками в бизнесе.

«Люди, которые приходят к вам, могут создать большие проблемы. Человек может оказывать услуги компании, часто приходить в офис, а в последующем он может обратиться с иском с требованием признать отношения трудовыми, доказать, что он работал у вас на протяжении нескольких месяцев»,— сообщил спикер.

Среди основных трудностей, с которыми предприниматели и юрлица обращаются за помощью в адвокатское бюро, Роман Романов также выделил некорректное структурирование действий в компании. Он отметил, что в некоторых организациях даже при крупных оборотах и инвестициях наблюдается тотально бесконтрольная деятельность.

София Моисеенко