На Кубани за год количество индивидуальных предпринимателей выросло на 6%

За год на Кубани количество индивидуальных предпринимателей (ИП) увеличилось на 6%, до 260 тыс., а ООО снизилось на 1% — до 69 тыс. Об этом рассказала гендиректор ООО «Южный инновационно-консалтинговый центр» Марина Варшавская на конференции «Трансформация бизнеса 2026», организованной «Ъ-Кубань».

«Согласно данным "ЮИКЦ", сокращение количества юрлиц в Краснодарском крае гораздо меньше, чем в целом по России, в том числе в связи с высокой представленностью ИП среди субъектов МСП (79%). Наиболее популярными направлениями при открытии бизнеса сейчас являются торговля, в том числе интернет-торговля, обусловленная развитием маркет-плейсов, а также логистика, грузоперевозки и строительство»,— отметила эксперт.

Марина Варшавская рассказала, что Краснодарский край занимает четвертое место среди других регионов России по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства.

По данным на 10 мая 2026 года, в Краснодарском крае зарегистрировано более 329,6 тыс. субъектов МСП. Санкт-Петербург обогнал Кубань с 399 тыс. субъектов МСП. Первое и второе место в рейтинге занимают Москва и Московская область, где количество малых и средних бизнесов достигает 937 тыс. и 489 тыс. соответственно. Пятерку замкнула Свердловская область.

София Моисеенко