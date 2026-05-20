Жительницу Рыбинска обвинили в мошенничестве под видом риелторских услуг

В Рыбинске суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для 41-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве на сумму 3,6 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Фото: Официальная страница «Вконтакте» Рыбинского городского суда

Женщину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в значительном, крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, в период с 2021 по 2026 год обвиняемая, представляясь риелтором, получила деньги от троих граждан за услуги по продаже и покупке недвижимости, но присвоила средства и не выполнила взятые обязательства.

Рыбинская городская прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте подозреваемой, а Рыбинский городской суд удовлетворил его сегодня, 20 мая. Уголовное дело расследуется Рыбинским межмуниципальным управлением полиции.

Антон Голицын