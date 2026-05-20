В Краснодарском крае продают элеватор с инфраструктурой за 100,5 млн рублей

В рамках банкротства ООО «ТЭ» на продажу выставили производственный комплекс в Тимашевске. Начальная цена лота составляет 100,5 млн руб. Организатором торгов является ООО «Межрегиональный торговый центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В состав комплекса входят пожарное депо с насосной станцией, визировочная площадка, лаборатория, силосные корпуса с рабочей башней и соединительными галереями, а также восемь зерноскладов (с первого по восьмой), рабочая башня, здание зерносушилки и приемный мехамбар на четыре проезда. Среди прочих объектов — трансформаторная подстанция, здание автомобильных весов, сушилка, мастерская, баня-душевая, здание ГРП, гараж, бытовое помещение для охраны, туалет, мастерская, пожарный водоем.

Также продаются внутриплощадочные сети водопровода, дворовой газопровод, внутриплощадочные низковольтные сети электроснабжения, ворота, точка отгрузки на железнодорожный транспорт с навесом, цех отходов (ветровая), инструментальная кладовая (бытовая).

В лот включено право аренды земельного участка категории «земли населенных пунктов» для эксплуатации производственной базы. Площадь участка составляет 39,3 тыс. кв. м.

В перечне оборудования — автомобилеразгрузчики, бетоносмеситель, элеваторные весы, единая локальная и телефонная сеть, железнодорожные весы, три зерносушилки, пассажирский лифт, погрузчик, пожарная автоматическая сигнализация (в том числе для зерносклада и элеватора), ленточные транспортеры, трансформаторы, мебель, автомобиль ГАЗ и токарный станок.

Елена Турбина