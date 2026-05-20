Количество официальных работников ПВЗ не соотносится с количеством пунктов выдачи на Кубани

Пункты выдачи остаются проблемной сферой работы ФНС в Краснодарском крае, об этом сообщил начальник отдела камерального контроля УФНС №3 региона Антон Дранишников. В своем выступлении на конференции «Трансформация бизнеса 2026», организованной «Ъ-Кубань», спикер озвучил, что официально зарегистрированное количество работников пунктов выдачи заказов не соотносится с количеством ПВЗ на Кубани.

«Одной из проблемных зон являются ПВЗ. Пункты выдачи — эта сфера деятельности довольно популярна, многие предприниматели приходят сюда. Сети обширные, но официально зарегистрированное количество операторов ПВЗ фиксируется не в том объеме, который подразумевает количество ПВЗ»,— подчеркнул Антон Дранишников.

Спикер от налоговой службы заявил, что реализация трудовых отношений является сложным процессом, и УФНС ежегодно старается более глубоко доказывать легальность трудовых отношений.

По словам спикера, по итогам 2025 года в Краснодарском крае от владельцев пунктов выдачи заказов было мобилизовано порядка 20 млн руб. по НДФЛ. В целом в результате работы по легализации трудовых отношений в бюджет края и Фонд социального страхования (НДФЛ и СВ) мобилизовано порядка 4,5 млрд руб., в том числе от владельцев пунктов выдачи заказов 20 млн по НДФЛ.

София Моисеенко