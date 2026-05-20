Т2 открыла в Ставрополе салон нового формата в коллаборации с футбольным клубом «Краснодар»

Юг — Т2 и футбольный клуб «Краснодар» запустили совместную точку продаж в Ставрополе. Проект стал первой полноформатной коллаборацией телекоммуникационной компании со спортивной командой в розничной сфере. Официальная атрибутика «быков» впервые стала доступна за пределами Краснодарского края в офлайн-канале.

T2 продолжает развивать сотрудничество с футбольным клубом «Краснодар». В рамках партнерства в Ставрополе запущено совместное торговое пространство, впервые объединившее сервисы салона связи и розничную продажу официальной продукции «быков». Салон стал первым фирменным магазином футбольной команды за пределами Краснодарского края.

Новая коллаборационная площадка Т2 и ФК «Краснодар» расположена на первом этаже мегацентра «Космос» в Ставрополе (ул. Доваторцев, 75А). В одной ее части ставропольцы могут подключиться к сети оператора, получить консультацию по тарифам и узнать больше о выгодных цифровых сервисах. В другой — приобрести официальную экипировку «быков», детскую форму, аксессуары и сувениры с символикой клуба.

Сотрудничество T2 и футбольного клуба стартовало в июле 2025 года. В рамках соглашения оператор в кратчайшие сроки обеспечил indoor-покрытие на домашнем стадионе «быков», усилил сеть в парке «Краснодар», а также провел множество активностей для болельщиков в период матчей сезона 2025/26, включая скидки на абонементы в рамках программы лояльности «Больше», розыгрыши золотых номеров с премиальными тарифами T2 и организацию креативных бренд-зон для болельщиков перед несколькими домашними играми клуба.

Новый салон в Ставрополе стал пилотным проектом компаний в розничной сфере: в дальнейшем Т2 и ФК «Краснодар» планируют открытие новых совместных площадок на юге страны.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2: «Для T2 сотрудничество с футбольным клубом “Краснодар” — это развитие партнерства, в котором телеком выходит за рамки привычного сервиса и становятся частью повседневного опыта болельщиков. Мы объединяем технологии и спорт в форматах, которые органично встраиваются в образ жизни клиента. Открытие совместной точки в Ставрополе — пример подхода, где телеком-сервисы дополняются внешней экосистемой. Такие проекты помогают по-новому выстраивать взаимодействие с аудиторией и делают его более живым, близким и комфортным».

