Над Кубанью, Крымом, Азовским морем и другими регионами сбили 94 БПЛА

За несколько часов 20 мая над регионами России силы ПВО уничтожили 94 украинских беспилотника. Как сообщает Министерство обороны РФ, беспилотники ликвидировали в том числе над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

94 украинских БПЛА сбили над российскими регионами в период с 09:00 до 14:00. Ликвидация беспилотников зафиксирована над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Тверской и другими областями.

В ночь с 19 на 20 мая над Черным и Азовским морями, Кубанью и Крымом, а также над рядом прочих регионов России дежурные средства противовоздушной обороны сбили 273 беспилотника.

Кристина Мельникова