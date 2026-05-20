В Минобрнауки заявили о готовности возобновить студенческие обмены с США

Российские власти готовы обсуждать с США возобновление студенческих обменов, если американская сторона в этом заинтересована. Об этом «Известиям» заявили в Минобрнауки. Образовательные обменные программы были заморожены в 2022 году после начала СВО.

В министерстве напомнили, что в сентябре 2022 года президент России утвердил концепцию, согласно которой страна «развивает культурные, научные, образовательные и спортивные обмены» со всеми заинтересованными странами, «включая недружественные». Также собеседники газеты напомнили о недавнем визите в США депутатов Госдумы. По их словам, во время этого визита были достигнуты некоторые «договоренности по студенческим обменам».

«В настоящее время в российских университетах обучаются 97 студентов из США», — отметили в ведомстве.