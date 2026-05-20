Синхронизация в десктопной версии «Яндекс Диска» с июня станет платной

«Яндекс 360» с 3 июня отключает бесплатным пользователям облачную синхронизацию в десктопной версии «Яндекс Диска». Без подписки у пользователей на Windows и macOS останется доступ только к файлам, заранее сохраненным на устройстве.

В компании объяснили изменение тем, что десктопное приложение все чаще используют для работы с крупными файлами, а это заметно увеличивает нагрузку на инфраструктуру. Для части пользователей сервис предложил подписку со скидкой на первые месяцы, при этом базовые тарифы не менялись.

На рынке облачных сервисов решение «Яндекса» называют заметным ужесточением условий для бесплатного доступа к ключевой функции приложения. В «Сбере» сообщили, что у их сервиса синхронизация и ряд возможностей остаются бесплатными, а в VK и МТС от комментариев отказались.

