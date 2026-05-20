В облаках стало тесно

Из-за возросшей нагрузки на инфраструктуру «Яндекс (MOEX: YDEX) 360» с начала июня отключает возможность бесплатно использовать десктопную версию «Яндекс Диска». В компании изменения тарифной политики объясняют тем, что десктопное приложение все чаще используется для работы с файлами большого объема — что требует значительных инфраструктурных ресурсов.

С 3 июня цифровая платформа «Яндекс 360» отключает облачную синхронизацию файлов в «Яндекс Диске» для десктоп-пользователей, использующих его бесплатно, обратили внимание пользователи в сети. В компании изменение условий работы сервиса подтвердили. Так, десктопное приложение «Яндекс Диск» для Windows и macOS перестанет работать без подписки. «Бесплатным» пользователям отключат облачные функции в клиентском приложении, включая синхронизацию файлов между компьютером и облаком. Без подписки в приложении «Яндекс Диск» можно будет открыть только те файлы, которые заранее сохранены на устройстве.

В «Яндекс 360» объяснили, что изменения связаны с тем, что десктопное приложение все чаще используется для работы с файлами большого объема — такие сценарии требуют значительных ресурсов.

«В рамках развития сервиса мы переносим эти возможности в подписочную модель. Для части пользователей доступно специальное предложение со скидкой на первые месяцы»,— добавили в компании. Тарифы не изменились.

На конец мая «Яндекс 360» предлагает следующие условия для пользователей.

Подписка «Для себя» на месяц с 200 ГБ–2 ТБ памяти стоит от 319 до 699 руб. в месяц.

на месяц с 200 ГБ–2 ТБ памяти стоит от 319 до 699 руб. в месяц. «Семейная» подписка при том же объеме памяти — от 379 до 839 руб. в месяц.

По данным iKS-Consulting, в целом объем российского рынка облачных сервисов по итогам 2025 года достиг 416,5 млрд руб. при росте на 29,2% год к году. Среди крупнейших IT-экосистем в РФ свои облачные ресурсы предоставляют «Яндекс», «Сбер», VK (облако Mail) и МТС.

В «Сбере» ответили “Ъ”, что в приложении «Диск» компании пользователям бесплатно доступно 15 ГБ облачного пространства, а синхронизация между платформами и AI-функции сервиса доступны всем пользователям бесплатно и без подписки. В VK и МТС отказались от комментариев.

У облака Mail базовые функции для платящей аудитории и «бесплатных» пользователей одинаковые — к ним относятся, например, хранение и управление файлами. Платные тарифы от свободных отличаются по объему памяти, наличию или отсутствию ИИ-функций и возможности не видеть рекламу. Синхронизация файлов на разных устройствах также бесплатная.

Собеседник “Ъ” в крупной IT-компании говорит, что в целом в облачных сервисах за бесплатные функции могут начать взимать плату, это мировая тенденция.

Такой подход позволяет сервисам инвестировать в свое развитие, внедрять новые бесплатные функции для широкой аудитории и увеличивать надежность работы продуктов, добавляет он. Так, ранее «Google Диск» начал ограничивать объем бесплатного облачного хранилища для новых пользователей почты Gmail с 15 до 5 ГБ. При этом оплата сервисов Google и Apple для хранения данных в России недоступна.

Решение «Яндекса» касательно перевода облачных функций ПК-клиентов на платную основу — это первый на российском рынке случай столь радикального урезания базовых функций приложения, говорит гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Он добавляет, что этот шаг компании является отражением общемирового тренда на принудительную монетизацию экосистем. Причин такого шага компании несколько — сказываются и резкий рост нагрузки на серверную инфраструктуру, и дефицит оборудования, а также рост его стоимости, добавляет он. Конец эпохи «безлимитных и бесплатных интернет-сервисов» настал — IT-гиганты осознали, что удержание пользователей бесплатными преференциями больше не окупается, считает эксперт. Если рядовые пользователи просто перейдут на веб-версию, говорит Никита Цаплин, то тех, кто использует хранилище для работы, обновления затронут: «Продвинутые пользователи нередко выбирают создание личных домашних серверов, но это нишевое решение».

Варвара Полонская