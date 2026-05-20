Олега Кононова во второй раз за год уволили с поста главного тренера «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе Олега Кононова с поста главного тренера. Сотрудничество прекращено по соглашению сторон.

Специалист руководил командой с января 2024 по август 2025 года. В сезоне-2024/25 «Торпедо» под руководством Олега Кононова заняло второе место в Первой лиге и напрямую вышло в высший дивизион — Российскую премьер-лигу (РПЛ). Позднее клуб был оштрафован на 5 млн руб. и исключен из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей.

В октябре 2025 года Олег Кононов вновь был назначен на этот пост. Сезон-2025/26 «Торпедо» завершило на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.

Олегу Кононову 60 лет. Ранее в России он возглавлял «Краснодар», грозненский «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак».

Таисия Орлова