В Геленджике к системе видеонаблюдения подключили 1,7 тысячи камер

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил Единую дежурную диспетчерскую службу Геленджика, где с 1,7 тыс. камер в реальном времени поступает информация для контроля оперативной обстановки. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Геленджике к системе видеонаблюдения подключено 1,7 тыс. камер, за оперативной обстановкой следят специалисты. В этом году в городе внедрили новую технологию, позволяющую распознавать лица и номера автомобилей, а также отслеживать иные нештатные ситуации.

«Ежегодно город-курорт принимает миллионы туристов, поэтому для качественного контроля необходимо увеличивать число камер. Договорились, что будем постепенно это делать»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Кроме того, в городе обновляют спасательную технику, а также недавно открыли новую пожарную часть в поселке Бетта.

В рамках поездки губернатор осмотрел пляж санатория «Красная Талка»: территория находится под видеонаблюдением, работают спасательные посты, а персонал осведомлен об алгоритмах действий в чрезвычайных ситуациях. По словам губернатора, сотрудники Роспотребнадзора проверили качество морской воды и грунта, по итогам проверки все соответствует санитарным нормам.

Алина Зорина