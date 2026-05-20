Депутат Дронов высказался о дальнейших планах работы в свердловском заксобрании

Депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Дронов («Единая Россия») не стал подавать документы для участия в предварительном голосовании партии по отбору кандидатов на выборы, в связи с чем, вероятнее всего, покинет региональный парламент в сентябре. В разговоре с «Ъ-Урал» политик отметил, что принял решение из-за предложений о трудоустройстве «за пределами Свердловской области», необходимости ротации в заксобрании и возможности помогать людям без депутатского мандата.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Господин Дронов пояснил, что профессиональные предложения ему поступают «из регионов России, Казахстана». «Будучи одномандатником избраться и через год-два сказать "всем спасибо, я поехал" было бы нечестно»,— подчеркнул он. Парламентарий отказался комментировать возможность по переходу в свердловское правительство, однако подчеркнул, что в нем уже работают «крепкие управленческие кадры».

По словам Алексея Дронова, «сложно 10 лет подряд одинаково хорошо делать свою работу», напомнив, что избирается в заксобрание с 2016 года. «Я и не считаю себя профессиональным политиком, моя категория — надежные заводские парни. Должна быть ротация, разные мнения и люди. Более того, я считаю, что в заксобрании должно быть больше молодежи, ее там точно не хватает»,— подчеркнул депутат.

Господин Дронов отметил, что за время работы сити-менеджером Первоуральска в 2013-2016 годах и депутатом заксобрания понял, как работает система. «Когда работал в администрации, нарисовал себе цель — хочу, чтобы встречая людей на улице, мне говорили "спасибо за работу". Не могу сказать, что я ее полностью достиг, но люди меня знают, обращаются, не всегда, но очень часто получают то, что хотят. Я понял, что если ставишь себе цель помогать людям, совершенно необязательно иметь депутатский значок»,— добавил он.

Алексею Дронову 49 лет, он уроженец Первоуральска. С 1998 года работал на «Первоуральском новотрубном заводе» (ПНТЗ): был помощником мастера трубоэлектросварочного цеха, экономистом, инженером, заместителем начальника цеха, заместителем начальника производственного управления, директором по производству, операционным директором и директором по производству Группы ЧТПЗ. В 2013 году депутаты думы Первоуральска избрали его главой администрации города. В 2016-м был утвержден управляющим директор «ПНТЗ», в дальнейшем — первым заместителем генерального директора Группы ЧТПЗ. В 2021 году возглавил компанию «Киберсталь», которую покинул в 2026 году.

Алексей Дронов с 2016 года представляет в заксобрании Первоуральский одномандатный округ. На выборах в 2021 году он получил 26,1 тыс. голосов избирателей, опередив кандидатов от КПРФ Сергея Латаева (получил поддержку 18 тыс. человек) и от ЛДПР Вадима Степанова (6,6 тыс.). Господин Дронов с 2016 года является членом комитета заксобрания по бюджету, финансам и налогам.

Регистрация кандидатов для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в заксобирание проходила с 11 марта до 14 мая, голосование за претендентов продлится с 25 по 31 мая. Избраться в парламент рассчитывают 376 человек, включая 30 действующих депутатов областного парламента от партии власти, 11 депутатов гордумы Екатеринбурга и Госдумы, восемь мэров, 40 участников специальной военной операции (СВО).

